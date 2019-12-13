Государственная пограничная служба Азербайджана отчиталась по итогам года

БАКУ /Trend/ - Для пограничной охраны Азербайджана 2019 год стал знаменательным началом организации работ по охране и обороне государственных границ, повышению уровня боеготовности, продолжению систематических мер обеспечения неприкосновенности государственной границы, усилению оперативных и технических мер охраны границы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе отчетного совещания, посвященного итогам служебно-боевой деятельности в 2019 году, сказал начальник Государственной пограничной службы (ГПС), генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он подчеркнул, что на основании поручения Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева на боевых постах у линии соприкосновения на участке государственной границы с Арменией на территории Газахского и Агстафинского районов осуществлены масштабные работы, приступила к служебно-боевой деятельности Отдельная пограничная дивизия пограничных войск "Газах".

По словам начальника службы, за отчетный период в данном направлении размещены три новые воинские части, создано 92 километра дорог, ведущих к погранично-боевым пунктам, и между ними созданы ограждающие валы протяженностью 38,7 километров. Введенные в эксплуатацию военные объекты обеспечены современными отопительными системами, электрогенераторами и солнечными батареями.

Гулиев отметил, что марте, июне и июле были своевременно замечены попытки противника продвинуть свои позиции в направлении горы Бабакар Газахского района Азербайджана, и в результате опережающих мер было достигнуто продвижение вперед позиций боевых пограничных пунктов на 1,5-1,7 километра. Благодаря чему был установлен полный контроль над линией газопровода из Грузии в Армению и газокомпрессорной станцией на территории противника.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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