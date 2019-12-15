Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди, туман

15 декабря 2019 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами возможны туман, изморось. Северо-западный ветер вечером будет временами усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-12 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и поднимется с 764 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых южных регионах, а вечером в отдельных северных и западных регионах, ожидается дождь. В отдельных местах будет туман. Западный ветер днем местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

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