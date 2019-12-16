Завтра в Баку до 14 градусов тепла

16 декабря 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами будет туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер к полудню станет умеренным, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный гидрометеорологический департамент министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем 10-14, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы 772 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, в некоторых горных районах осадки. Ветер западный местами с усилением. Температура воздуха ночью - 1-6, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью от -1 до +4, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, во вторник на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного северного ветра, что в основном благоприятно скажется на метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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