Минобразования об участии азербайджанских школьников в международных олимпиадах

17 декабря 2019 20:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские школьники в основном участвуют в международных олимпиадах по математике, физике, биологии и информатике.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заведующий отделом по работе с особо одаренными детьми министерства образования Фуад Гараев.

По его словам, согласно соответствующему приказу министра, азербайджанские школьники участвую в более чем 15 международных олимпиадах. Победители олимпиад принимаются в вузы вне конкурса.

Гараев добавил, что для подготовки к международным олимпиадам в азербайджанских школах созданы центры подготовки к олимпиадам. Сегодня в этих центрах обучаются свыше 300 учеников. Здесь преподают местные и приглашенные из-за рубежа профессора.

Фуад Гараев напомнил, что в Азербайджане олимпиады проводятся по восьми предметам - физика, математика, химия, информатика, история, азербайджанский язык, литература и география.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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