МВД Азербайджана будет работать в усиленном режиме в ходе муниципальных выборов

19 декабря 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с муниципальными выборами, которые будут проведены 23 декабря, органы внутренних дел Азербайджана с 22 по 25 декабря будут нести службу в усиленном режиме.

Министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по охране правопорядка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В день муниципальных выборов будет увеличено число нарядов постовой патрульной службы.

В приказе говорится, что в соответствии с пунктом 104-14 Избирательного кодекса, за исключением случаев участия в качестве избирателя в процессе голосовании, присутствие сотрудника полиции в избирательном участке во время голосования запрещено. Сотрудник полиции в форме может входить в избирательный участок только по решению участковой избирательной комиссии и по приглашению председателя участковой избирательной комиссии для восстановления общественного порядка и незамедлительно должен покинуть участок после восстановления порядка.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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