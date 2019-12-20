С каким лицом торговцы иммигрантами принимают участие в выборах? - Джавид Османов

БАКУ /Trend/ - Процессы показывают, что на назначенные на девятое февраля внеочередные парламентские выборы в Азербайджане начали выдвигаться немалое количество представителей партий, неправительственных организаций и различных людей.

Об этом сказал Trend, депутат Милли Меджлиса Джавид Османов.

Депутат отметил, что дошедшая до состояния позора в обществе Партия Мусават, имя которой числится в деле о торговле иммигрантами, также выдвинула свои кандидатуры.

"И это совершенно справедливо принимается со стороны гражданина Азербайджана неоднозначно. Они якобы называют себя демократической партией. Однако недавно мы увидели, что они занимаются торговлей иммигрантами используя имя партии и обманывая людей, давая им ложные документы отправляют некоторых граждан за деньги в миграцию. Их дела были раскрыты в Европе, несколько человек были арестованы и привлечены к ответственности. Некоторые были депортированы. С каким лицом теперь они участвуют в выборах? Вместо того, чтобы по карйней мере извиниться перед азербайджанским народом, они без стыда выдвинули своих кандидатов. Конечно, эти люди были объектами осуждения народа с начала 1990-х годов, и, как всегда, народ Азербайджана по-прежнему их осуждает. Поэтому лучше не появляться", - сказал Джавид Османов.

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