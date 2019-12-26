Кабмин изменил постановление "Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана"

26 декабря 2019 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Кабмин внес поправку в постановление «Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана», сообщает в четверг Trend.

Изменения коснулись названия положения.

Новым решением название Положения установлено как «Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана, рассматривающим споры в сфере защиты промышленной собственности».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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