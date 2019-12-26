Кабмин изменил постановление "Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана"

БАКУ/Trend/ - Кабмин внес поправку в постановление «Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана», сообщает в четверг Trend.
Изменения коснулись названия положения.
Новым решением название Положения установлено как «Об утверждении Положения об Апелляционном совете Агентства по интеллектуальной собственности Азербайджана, рассматривающим споры в сфере защиты промышленной собственности».
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.