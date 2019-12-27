В Азербайджане стартовала регистрация на конкурс «Yüksəliş»

27 декабря 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня стартует регистрация на конкурс "Yüksəliş", сообщает в пятницу Trend.

Для регистрации в конкурсе могут участвовать граждане Азербайджана в возрасте от 21 до 51 года, имеющие высшее образование и минимум двухлетний управленческий опыт. Говоря об управленческом опыте, подразумевается практический опыт на руководящей позиции в структуре, управление одним или более количеством людей, проектных групп, ресурсов, подрядчиков и прочие, независимо от формы собственности.

Согласно итогам конкурса, 20 победившим участникам будет предоставлен грант в размере 20 тысяч манатов для прохождения соответствующей тренинговой программы.

Кроме того, они получат возможность присоединиться к программам по развитию управленческого кадрового персонала и менторской программе с участием управляющих руководителей.

Имена победителей будут внесены в создаваемый банк кадровых ресурсов.

Конкурс будет проходить в пять туров - регистрация, онлайн-отбор, наглядный отбор, полуфинал и финал.

В регистрационном туре лица, обладающие правом участия в конкурсе, должны создать личный кабинет на сайте www.yukselish.az, заполнить форму регистрации (анкету) и пройти регистрацию.

Регистрация будет продолжена до 18:00 часов второго февраля 2020 года.

В онлайн-отборе право на участие получают все участники, успешно прошедшие регистрацию. В этом туре оцениваются интеллектуальные знания и личные качества, охватывающие весь потенциал, необходимый для того, чтобы стать управленцем.

Отметим, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева об учреждении конкурса "Yüksəliş", конкурс учрежден с целью выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами и обеспечения создания банка кадровых резервов в стране.

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