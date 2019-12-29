Гошгар Тахмазли о снижении нормативного уровня трансжиров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вопрос снижения нормативного уровня трансжиров должен регулироваться законом.

Об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Горхмаз Тахмазли, сообщает в воскресенье Trend.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане показатель нормативного уровня трансжиров восемь процентов. Но Тахмазли считает, что этот показатель должен быть снижен до двух процнтов: «Агентство хочет, чтобы в соответствии с рекомендациями Европейского агентства пищевой безопасности, верхний уровень трансжиров в стране был снижен до двух процентов. Естественно, этот вопрос должен быть отражен в законодательстве. Как в случае с энергетическими напитками, по трансжирами тоже готовятся соответствующие нормативно-правовые документы. По завершении разработки они пройдут регистрацию в министерстве юстиции и приобретут юридическую силу».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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