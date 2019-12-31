Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день нового года

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на первое января в Азербайджане.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, южный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем - 10-14 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в первой половине дня в Дашкесан-Гедабекской зоне возможны осадки. В отдельных местах будет туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

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