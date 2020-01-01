Баку встретил 2020 год грандиозным фейерверком

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Приморском национальном парке города Баку был организован праздничный фейерверк, сообщает Trend.

За праздничным фейерверком, организованным Исполнительной властью города Баку, наблюдали десятки тысяч людей.

Отметим, что по случаю Нового года Приморский национальный парк, другие парки и центральные улицы столицы были празднично украшены, сооружены елки. Кроме того, были установлены различные новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных персонажей, в различных местах организованы праздничные ярмарки.

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