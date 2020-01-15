Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана объявило конкурс на руководящие должности

БАКУ /Trend/ - Объявлен конкурс на замещение руководящих должностей в Гёкгёльском, Алтыагаджском, Гирканском, Гызылагаджском, Шахдагском, Самур-Яламинском национальных парках и Государственных заповедниках Корчай, Эльдарская сосна. В конкурсе могут принять участие кандидаты старше 25 лет с высшим образованием и опытом работы на руководящей должности не менее пяти лет.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал заведующий отделом управления человеческими ресурсами министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Орхан Магеррамли.

Он отметил, что кандидатов будет выбирать комиссия в составе специалистов министерства, Общественного объединения İDEA и Государственного агентства по туризму Азербайджана.

"От кандидатов требуются управленческие навыки, знания в соответствующей сфере, общее мировоззрение, опыт работы в данной сфере, четкая дикция, знания компьютера и иностранного языка", - сказал Магеррамли.

Заведующий отделом также добавил, что в ходе конкурса предпочтение будет отдано кандидатам с ученой степенью по естественным наукам

"Желающие принять участие в конкурсе должны предъявить документы (личная учетная карточка кадров, автобиография и копия диплома о получении высшего образования) в отдел управления человеческими ресурсами министерства до 30 января 2020 года", - сказал Орхан Магеррамли.

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(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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