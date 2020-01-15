A-QROUP оплатила 75 случаев лечения за рубежом

Лидер рынка услуг медицинского страхования Азербайджана компания A-Qroup, предоставляет своим клиентам возможность лечения не только в лучших клиниках Азербайджана, но и за пределами страны.

Зарубежные клиники, с которыми сотрудничает компания A-Qroup, отвечают самым взыскательным запросам пациентов, нуждающихся в специализированном лечении, а также самым современным требованиям, с точки зрения инноваций, медицинских технологий и научных достижений.

В 2019 году A-Qroup организовала и оплатила 75 случаев лечения за рубежом в клиниках международного уровня, отвечающих последнему слову медицины. Страховыми случаями являлись: хирургические вмешательства, лечение онкологических заболеваний и медицинское обследование. Застрахованные проходили обследование и лечение в лучших клиниках Турции, Германии, России, Израиля, Украины, Белоруссии и Ирана.

Напомним, что A-Qroup в этом году справит своё 25-летие. На протяжении этих лет компания заботится о своих клиентах и предоставляет им высококвалифицированные услуги по 14 видам добровольного страхования.

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