Изменен состав медиа-группы, функционирующей при ЦИК Азербайджана

17 января 2020 15:11 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В составе медиа-группы, функционирующей при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, произведены изменения.

По этому поводу в ЦИК обратился ряд СМИ, сообщает в пятницу Trend.

В данной связи было предложено, чтобы телеканал ANS, газеты "Olaylar" и "Gündəlik Teleqraf" были исключены из группы, и включены телеканал «Azad Azərbaycan», аналитический и информационный центр «Real» («Real TV»), информационное агентство «Report» и ООО «Gündəlik Teleqraf».

После голосования предложение было принято.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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