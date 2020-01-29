В Азербайджане пройдет пробный экзамен в магистратуру

29 января 2020 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 2 февраля проведет пробный экзамен для желающих поступить в магистратуру вузов и АН Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен пройдет в Баку, Нахчыване и Гяндже.

Для участия в нем зарегистрировались 847 человек.

Экзамен начнется в 11:00 и продолжится 3 часа.

Бакалавры должны принести с собой на экзамен оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист. В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними бакалавр на экзамен допущен не будет. Также в здание, где проходит экзамен, не будут допущены бакалавры, которые попытаются пронести с собой мобильный телефон, конспект или другие вспомогательные средства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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