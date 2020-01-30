В Баку закроются китайские рестораны?

30 января 2020 09:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На фоне распространения коронавирусса 2019-nCoV в Китае были проведены исследования в связи с работающими в Азербайджане и представляющими китайскую кухню ресторанами.

Ассоциация отелей и ресторанов Азербайджана связалась с китайскими ресторанами, которые давно работают в стране, сказал в четверг Trend председатель правления Ассоциации Самир Дюбенди.

«Выяснилось, что новость о коронавирусе не оказала негативного влияния на работу этих ресторанов. В ресторанах сообщили, что ни один из продовольственных продуктов не поставляется из Китая, а импортируется из ближайших азиатских стран».

Председатель правления добавил, что в прошлом году между Китаем и Азербайджаном был подписан меморандум и в этом году в Азербайджан ожидался приезд 200 тысяч китайских туристов: «В Азербайджан приезжает не так много туристов из Китая. Но в прошлом году был подписан меморандум между двумя странами, согласно которому в ближайшее время в Азербайджан планировалось привлечь до 200 тысяч туристов. К сожалению, скорее всего мы лишились этого количества туристов из Китая».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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