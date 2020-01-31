Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)

31 января 2020 20:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 31 января в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого Общественным объединением IDEA и направленного на благоустройство дворов, нуждающихся в ремонте, сдан в пользование жителей очередной обновленный двор.

Как сообщает в пятницу Trend, в открытии двора, а также в массовой акции посадки деревьев, проведенной во время мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Обновленный двор охватывает многоэтажные здания по адресу: Сабаильский район, поселок Бадамдар, улицы Рафига Искендерова 4A и Азиза Назарова 3, 3A, 5 и 9, в которых проживают около 850 человек.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жизни людей.

В очередном благоустроенном дворе предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, и эффективной организации досуга для молодежи, в том числе создании навыков регулярно заниматься спортом, на территории построены площадка с искусственным покрытием для мини-футбола, детские игровые площадки, установлены различные спортивные сооружения, а также велосипедная дорожка протяженностью 160 метров. Помимо этого, на территории установлены 3 беседки, многочисленные скамейки и мусорные баки.

С учетом пожеланий жителей во дворе установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасад, крыша и подъезды зданий, а также в блоках установлены новые железные двери. Наряду с восстановлением существующего озеленения, на территории дополнительно посажены 130 деревьев и кустарников, создана зеленая полоса на участке площадью 600 квадратных метров. С целью обеспечения безопасности людей установлены камеры видеонаблюдения и пожарные гидранты.

Реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба представлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Новости по теме
В UNEC выпускникам курсов дистанционного изучения китайского языка вручены сертификаты (ФОТО)
Общество 22 января 15:56
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой детям, живущим в регионах, доставлены новогодние подарки (ФОТО)
Политика 30 декабря 2019 18:44
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева присутствовала на концерте по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Международном центре мугама (ФОТО)
Политика 30 декабря 2019 01:31
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с детьми, лечащимися в Институте гематологии и трансфузиологии (ФОТО)
Политика 29 декабря 2019 23:33
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялся вечер поэзии в Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (ФОТО)
Общество 26 декабря 2019 22:48
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в веселье, организованном для детей с синдромом Дауна (ФОТО)
Политика 24 декабря 2019 22:24
Лента новостей
В Азербайджане будет развит туризм, связанный с наблюдением за птицами (ФОТО)
Общество 19:34
Отец китайского студента, помещенного в карантин в Баку, скончался на родине
Общество 19:30
Азербайджан подписал с Украиной ряд межправительственных документов (ФОТО)
Энергетика 19:24
В прошлом году Турция незначительно сократила экспорт зерновых и бобовых в Грузию
Бизнес 19:08
Количество бенефициаров грузинской Программы аграрного страхования увеличилось
Бизнес 19:08
В прошлом году Турция увеличила экспорт стали и цемента в Туркменистан
Бизнес 18:59
Азербайджанская компания о строительстве жилого массива на территории "Белого города"
Строительство 18:55
Вырос экспорт турецкой стали и цемента в Узбекистан
Бизнес 18:53
В Азербайджане прошло онлайн-мероприятие в связи с изменениями в Налоговом кодексе (ФОТО)
Экономика 18:45