В Азербайджане обнародовано число обратившихся для совершения хаджа
БАКУ /Trend/ - Число людей, подавших документы для совершения хаджа из Азербайджана, превысило 60 человек , передает во вторник Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).
Было отмечено, что паломники отправятся в Саудовскую Аравию авиарейсом. Прокомментировав повышение цен на совершение паломничества в УМК сказали, что это связано с ростом цен на услуги в отелях и применением визовой пошлины.
Отметим, что прием документов для совершения хаджа стартовал в Азербайджане 27 января. Стоимость пакета составляет 4490 долларов. В прошлом году он стоил 4285 долларов.
В этом году, как и в прошлом, для Азербайджана определена квота в 1400 человек.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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