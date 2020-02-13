В Азербайджане необходимо создать информационную базу для академических структур и вузов - Еврокомиссия
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо создать единую информационную базу для совместного использования академических структур и вузов.
Как сообщает в четверг Trend, об этом на встрече с первым вице-президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ибрагимом Гулиевым сказал представитель Еврокомиссии, руководитель проекта Центра социальных инноваций Мартин Феликс Гайдушек.
Гайдушек рассказал о проектах, которые реализует Еврокомиссия совместно с министерством образования Азербайджана.
Ибрагим Гулиев в свою очередь отметил, что на основании соглашений и контрактов, заключенных между научными учреждениями НАНА и различными министерствами, вузами республики, действуют совместные лаборатории, реализуются совместные проекты.
На встрече состоялся обмен мнениями по определению стандартов для создания совместной информационной базы НАНА и вузов страны, закупке и содержании оборудования и приборов с целью эффективной организации научных исследований, осуществлению мер по оптимизации и совершенствовании этой сферы соответствующими структурами, а также были обсуждены другие важные вопросы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)