Джейхун Байрамов: Необходим серьезный мониторинг результатов выпускных экзаменов

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Центре образовательных технологий было проведено совещание на тему "Общее образование: текущая ситуация и предстоящие цели", в котором приняли участие сотрудники аппарата министерства образования и руководители местных органов управления образованием.

Как сообщает в пятницу Trend, на совещании выступил министр образования Джейхун Байрамов. Он рассказал о качестве обучения и влияющих на это факторах, удовлетворенности граждан и применении в обучении новшеств и инноваций.

Министр подчеркнул, что в прошлом году с участием руководителей местных органов управления образованием, директоров школ были проведены региональные зональные совещания, были выслушаны годовые отчеты о деятельности каждого ведомства. Было отмечено, что такого рода мероприятия будут проведены и в этом году.

Джейхун Байрамов также затронул вопросы и задачи, которые стоят перед районными и городскими отделениями (управлениями) образования. Он отметил, что мониторинги соответствующих органов в находящихся в подчинении школах должны носить продолжительный характер, по итогам которых следует принять адекватные меры.

По словам министра, следует серьезно проанализировать и сделать выводы по выпускным экзаменам IX и XI классов.

Джейхун Байрамов также затронул вопросы обеспечения школ учебниками, об отношениях школы и родителей, организации работы с одаренными детьми в регионах, важности внешкольной деятельности.

Далее выступила заместитель министра образования Махаббат Велиева. Она дала предложения и рекомендации руководителям местных органов управления образованием, а также отметила приоритетные направления учебного года, а также озвучила соответствующие показатели по отдельным районам.

В ходе совещания также состоялись панельные обсуждения на темы "Обеспечение качества в обучения", "Финансирование образования и создание современной системы снабжения в обучении", "Обеспечение учебными ресурсами и резервные учебники", "Управление человеческими ресурсами и совершенствование электронной информационной базы".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)