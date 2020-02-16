Гимнастка из Китая стала лучшей индивидуальной программе по прыжкам на батуте в рамках Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Спортсменка из Китая Сюэин Чжу завоевала "золото" (55.810 балла) в индивидуальной программе по прыжкам на батуте среди женщин в рамках Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в воскресенье Trend.

Второе место заняла также представительница Китая Лю Линлин (54.945 балла), на третьем месте гимнастка из Канады Саманта Смит (54.585 балла)

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. Азербайджан сегодня в финале по прыжкам на акробатической дорожке представит гимнаст Фарид Мустафаев.

В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.

(Автор: Джани Бабаева)