Некоторые прибрежные территории Каспия подвержены деградации

БАКУ /Trend/ - Наряду с природными, также некоторые антропогенные факторы способствуют деградации Самур-Абшеронских Прикаспийских аридных земель.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе научного семинара Института географии НАНА под председательством академика Рамиза Мамедова сказал заведующий отделом географии земельных ресурсов, доцент Исмаил Гулиев, выступая с докладом на тему "Природная и антропогенная деградация в различных экосистемах Самур-Абшеронской низменности, и пути эффективного использования земель".

Докладчик сообщил, что в качестве антропогенных факторов, влияющих на деградацию земель Самур-Абшеронской Прикаспийской низменности, можно указать снижение площадей пастбищ и рост нагрузки на территориальную единицу в результате миграции населения из горных регионов на равнинную местность, сжигание травяного покрова в летний сезон, неиспользование прогрессивных технологических методов орошения, подверженность почвы техногенному влиянию (добыча нефти, каменные карьеры, промышленные комплексы, расширение дорожно-транспортной инфраструктуры).

Ученый провел на территории исследования, и определил основные типы деградации. На основании таблиц, схем и карт была оценена деградация земель от водной и ветровой эрозии, плотности населения, техногенных и других антропогенных факторов.

В результате было установлено, что земли площадью 250,5 гектара (61,4 процента) подвержены высокой и сверхвысокой деградации, 129,6 гектара (31,3 процента) - умеренной, 20,911 гектара (4,8 процента) - слабой деградации. В целом было установлено, что 97,5 процента Самур-Абшеронской прикаспийской низменности в той или иной степени подвержена деградации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)