В Азербайджане обнародована дата вступительных экзаменов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - 23 февраля будут пройдут вступительные экзамены в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), экзамены будут проведены в 49 экзаменационных зданиях в пяти городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране. Повсеместно экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа.

Как известно, на экзаменах будут проверяться навыки речи и понимания иностранного языка бакалавров. Экзамен начнется с пересказа услышанного текста на иностранном языке. До сведения участников экзамена доводится, что вход в экзаменационное здание будет прекращен в 10:45.

В некоторых экзаменационных зданиях при входе для подтверждения личности бакалавров будет использоваться технология Face Recognition (распознавание лица). Главная цель применения новой технологии – ускорение прохождения участников в здание, где проводится экзамен, и предотвращение входа в здание другого лица вместо зарегистрировавшегося бакалавра.

Согласно информации, электронный прием документов был проведен с третьего по 13 февраля. Для участия на экзаменах зарегистрировались 15 738 бакалавров. Из них 14 434 - бакалавры азербайджанского сектора, 1304 - русского. Количество зарегистрированных парней - 7139, девушек - 8599 человек. Из зарегистрированных бакалавров 8352 - выпускники последнего учебного года, а 7386 - предыдущих лет.

Вступительные экзамены в Баку будут проведены в 40 зданиях, в Гяндже - в четырех, в Нахчыване и Мингячевире - в двух, в Лянкяране - в одном. В Баку планируется участие 13 347 бакалавров, в Нахчыване - 488, в Гяндже - 1189, в Мингячевире - 428, в Лянкяране - 286. Для управления экзаменационным процессом будут привлечены 154 руководителя экзаменов, 1580 педагогов-контролеров.

Бакалавры, которые примут участие в экзаменах, могут распечатать "Пропускной экзаменационный лист" на сайте ГЭЦ.

Ученики должны иметь при себе следующие документы:

- подлинник документа, подтверждающего личность

- пропускной экзаменационный лист.

Лица, у которых будет отсутствовать один из вышеуказанных документов или в них будут несоответствия, не будут допущены к экзаменам.

В настоящее время для контролеров, руководителей экзаменов, сотрудников охраны проводятся семинары-тренинги. Проверяются все экзаменационные здания, для бакалавров создаются все необходимые условия. В целях безопасности, 22 февраля все экзаменационные здания, залы, входы и выходы будут опечатаны и переданы под контроль Главного управления охраны МВД Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)