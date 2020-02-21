В Азербайджане ликвидировано одно из полномочий Комиссии по безопасности дорожного движения

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "О Положении Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджанской Республики".

Как передает Trend, изменение связано с установкой технических средств, которые регулируют движение на автомобильных дорогах.

Согласно решению, ликвидированы полномочия Комиссии по безопасности дорожного движения по выдаче разрешения на установку технических средств, регулирующих движение на автомобильных дорогах.

Светофоры, дорожные знаки, линии разметки и другие технические средства организации дорожного движения будет применяться в соответствии с порядком, установленным Кабмином, по решению министерства внутренних дел, а на административной территории Баку - по решению Бакинского транспортного агентства (с учетом мнения Главного государственного управления дорожной полиции министерства внутренних дел в отношении светофоров и дорожных знаков).