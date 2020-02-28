Прибывающие в Азербайджан люди проверяются в два этапа - оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются превентивные меры на госгранице, для недопущения распространения коронавируса.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на брифинге для представителей СМИ в связи с коронавирусом сказала член оперативного штаба при Кабмине Ягут Гараева.

Было отмечено, что прибывающие в Азербайджан люди проверяются в два этапа.

"На первом этапе проверка осуществляется термометрией на границе, на втором этапе осуществляется проверка температуры тела непосредственно врачами. Если в ходе второго этапа проверки возникают подозрения, то у человека берут анализы, а в случае положительного результата анализов принимаются соответствующие меры", - сказала Гараева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)