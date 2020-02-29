В Баку пройдет весенняя акция по посадке деревьев

БАКУ/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов с 3 марта даст старт весеннему сезону посадки деревьев.

Об этом сказала пресс-секретарь Ирада Ибрагимова, сообщает в субботу Trend.

По ее словам, акция по посадке деревьев с участием сотрудников министерства и представителей общественности будет проведена во второй вторник праздника Новруз – Од чершенбеси на участке автотрассы Баку-Губа, проходящей через Шабранский район.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)