В Баку пройдет весенняя акция по посадке деревьев
БАКУ/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов с 3 марта даст старт весеннему сезону посадки деревьев.
Об этом сказала пресс-секретарь Ирада Ибрагимова, сообщает в субботу Trend.
По ее словам, акция по посадке деревьев с участием сотрудников министерства и представителей общественности будет проведена во второй вторник праздника Новруз – Од чершенбеси на участке автотрассы Баку-Губа, проходящей через Шабранский район.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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