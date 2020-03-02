Посол Израиля посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)

Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с делегацией, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

Во ходе встречи состоялся обмен мнениями по поводу сотрудничества между израильскими компаниями, вузами и БВШН, а также были обсуждены перспективы будущего сотрудничества.

Ректор Эльмар Гасымов отметил, что Азербайджан и Израиль – это дружественные страны и что развитие отношений между ними в сфере образования находится в центре внимания.

Э. Гасымов подробно проинформировал гостей о Бакинской Высшей Школе Нефти. Ректор подчеркнул, что в Высшей Школе обучаются образованные молодые люди, обладающие высоким интеллектуальным потенциалом, и что все без исключения выпускники школы обеспечиваются работой.

Отметив, что в БВШН наряду с техническими специальностями преподаются технологические специальности, ректор подчеркнул важность реализации новых программ по этим специальностям и изучения зарубежного опыта в этом направлении. В данном контексте он подчеркнул заинтересованность Высшей Школы в обмене опытом с израильскими университетами и создании совместных инновационных исследовательских центров.

Посол Джордж Дик, в свою очередь, отметил, что Азербайджан является важным партнером для Израиля. Он высоко оценил условия, созданные в Высшей Школе.

Говоря о развитии отношений с Израилем в сфере образования, посол подчеркнул, что сотрудничество в этом направлении будет развиваться и дальше. Джордж Дик также отметил, что посольство Израиля будет содействовать установлению и укреплению связей между израильскими компаниями, вузами и Бакинской Высшей Школой Нефти.

Затем гости посетили кампус БВШН и ознакомились с созданными там условиями.