Ипотечный кредитно-гарантийный фонд Азербайджана огласил число кандидатов на аренду жилья

БАКУ /Trend/ - На четвертое марта в системе "Электронная ипотека и кредитная гарантия" Ипотечного кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в 6395 граждан создали электронный кабинет, 4824 из которых составили электронные заявления. Из их числа 3498 человек уже представили их Фонду. Эти заявления в прозрачных условиях внесены в электронную систему в порядке очередности и в нестоящее время находятся в режиме ожидания. В электронные кабинеты, а также посредством СМС-сообщений, гражданам отправляются уведомления с информацией о состоянии очереди.

Как сообщили в среду Trend в Фонде, зарегистрированным гражданам аналогичным образом будут разосланы уведомления о дате и месте приема документов. Для обеспечения прозрачности процесса и удовлетворенности граждан прием документов в порядке очереди будет осуществляться с 10 марта 2020 года в ASAN Kommunal № 2 в Баку и центре "Служба ASAN" в Сумгайыте.

Граждане, зарегистрированным заявителям, для представления документов следует обращаться в центры "Службы ASAN" только в указанное в оповещениях время.

Также сообщается, что оценивание платежеспособности граждан будет осуществляться посредством заявленных Фондом критериев на основании информации размещенной в электронной системе. Таким образом, заявления граждан, подавших документы, рассматриваются Фондом в течение пяти рабочих дней. Учитывается их возраст, кредитная история и определяются размеры максимальных ежемесячных взносов за аренду в соответствии с официальными доходами, а также максимальный срок кредитного договора. Информация о вышеуказанной процедуре отправляется в личный кабинет граждан в виде уведомления. Далее граждане получают возможность выбрать жилплощадь посредством электронной системы Фонда в соответствии с платежеспособностью.

Ипотечный и кредитно-гарантийный Фонд и далее будет информировать общественность о ходе вышеуказанных процедур.

Также подробную информацию о требованиях, приеме обращений, их рассмотрении, выборе и оформлению жилплощади можно получить на сайте Фонда, а также позвонив в call-center Фонда по телефону 1549. Гражданам рекомендуется ознакомиться с инструкцией по пользованию электронной системой.

Граждане могут получить информацию о численности, местоположении, площади и другой информации по жилым помещениям, пройдя по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)