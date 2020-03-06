ВОЗ огласил последние показатели по коронавирусу в мире

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала последнюю статическую информацию и показатели риска по коронавирусу, сообщает в пятницу Trend.

За последние 24 часа первые случаи заражения коронавирусом (COVlD-19) были зафиксированы в Боснии и Герцеговине, Гибралтаре, Венгрии, Словении, оккупированных территориях Палестины.

Число подтвержденных случаев заражения составляет всего 98 851, 2241 из которых - новые. В Китае эта цифра достигла 80 565, где также зафиксировано 3390 смертельных случаев, из которых 31 произошеел за последние сутки.

Кроме Китая, число заражений по другим 85 странам/территориям составляет 14 768 человек, из которых 267 зараженных уже скончались.

До сегодняшнего дня от вирусной инфекции вылечились 55 807 человек.

ВОЗ оценивает риск заражения в Китае, как очень высокий, на региональном уровне – очень высокий и на глобальном уровне также, как очень высокий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)