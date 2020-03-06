«Лаборатория Касперского»: кибербуллинг оказывает существенное влияние на реальную жизнь детей (ФОТО)

«Лаборатория Касперского» провела семинар о безопасном интернете для детей и их родителей в «Dərs Evi» – образовательном центре в Баку. В качестве спикера на семинаре выступил представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане Мушвиг Мамедов.

На семинаре спикер рассказал о том, как родители приучают детей к гаджетам и к каким негативным последствиям приводит чрезмерное использование электронных устройств в раннем возрасте. Он также отметил, что не каждый взрослый обсуждает со своим ребёнком возможные угрозы в интернет-среде.

«Чтобы оградить ребёнка от нежелательного контента и других онлайн-угроз, родителям в первую очередь необходимо выстраивать с ним доверительные отношения и рассказывать о правилах безопасного поведения в сети. Ведь сегодня собственный гаджет появляется у большинства детей, когда они начинают ходить в школу, и родителям особенно важно быть с ними на связи. В Азербайджане свой смартфон или планшет есть примерно у 30% детей в возрасте от семи до десяти лет, а в подростковый период (11-14 лет) этот показатель достигает 67%», – отметил Мушвиг Мамедов.

Представитель компании в Азербайджане также рассказал участникам семинара о такой угрозе, как кибербуллинг. Спикер подчеркнул, что травля в интернете может представлять собой серьёзную опасность и в реальном мире. Кроме того, он представил решение для защиты детей в интернете Kaspersky Safe Kids, которое распознаёт и блокирует актуальные киберугрозы, фильтрует нежелательный контент и предотвращает сетевое общение ребёнка с потенциально опасными незнакомцами.

«Это решение позволяет родителям быть в курсе публикаций ребёнка и изменений в списке его друзей в социальных сетях, а также узнавать его местоположение в режиме реального времени. Такие функции доступны при условии, что устройство ребёнка всё время подключено к сети. Взрослые также могут получать уведомления о том, что их дети отключили интернет на своём гаджете», – добавил Мушвиг Мамедов.

Семинар «Лаборатории Касперского» проходил в интерактивном формате: участники во время презентации задавали вопросы, на которые получали подробные ответы от представителя компании в Азербайджане.

Всего в семинаре приняли участие свыше 50 родителей, детей и студентов, а также блогеров и представителей СМИ.