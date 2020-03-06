В Нахчыване создано новое открытое акционерное общество
Общество 6 марта 2020 16:52 (UTC+04:00)
БАКУ/Trend/ - Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 6 марта подписал указ об учреждении ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР", передает в пятницу Trend.
Согласно указу, с целью усовершенствования управления в сфере мелиорации и водного хозяйства в Нахчыванской АР на базе Комитета мелиорации и водного хозяйства Нахчыванской АР учреждается Открытое акционерное общество "Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР", утверждается "Устав ОАО Мелиорация и водное хозяйство Нахчыванской АР".
Кабинету министров Автономной республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
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