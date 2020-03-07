Скончался автор памятника "Голубь мира" в Сумгайыте (ФOTO)

БАКУ /Trend/ - Скончался автор памятника "Голубь мира" в Сумгайыте.

Как сообщает в субботу Trend, заслуженный деятель искусства Вагиф Назиров скончался на 80-м году жизни.

Отметим, что Вагиф Назиров родился в 1940-м году, окончил художественную школу имени Азима Азимзаде, художественную академию в Тбилиси. Знакомство с Сумгайытом впервые состоялось в 1968-м году.

Назиров был приглашен в город в качестве главного художника и посвятил 50 лет своей жизни благоустройству города.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)