Скончался автор памятника "Голубь мира" в Сумгайыте (ФOTO)
БАКУ /Trend/ - Скончался автор памятника "Голубь мира" в Сумгайыте.
Как сообщает в субботу Trend, заслуженный деятель искусства Вагиф Назиров скончался на 80-м году жизни.
Отметим, что Вагиф Назиров родился в 1940-м году, окончил художественную школу имени Азима Азимзаде, художественную академию в Тбилиси. Знакомство с Сумгайытом впервые состоялось в 1968-м году.
Назиров был приглашен в город в качестве главного художника и посвятил 50 лет своей жизни благоустройству города.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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