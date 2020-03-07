Турнир AGF Junior Trophy - подготовка к Чемпионату Европы по мужской спортивной гимнастике – азербайджанский спортсмен

БАКУ /Trend/ - Первый Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy для нас является подготовкой к Чемпионату Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет в мае этого года в Баку, сказал в субботу Trend азербайджанский гимнаст Агакязым Рустамов.

"Турнир является подготовкой перед очень ответственными для нас соревнованиями - Чемпионатом Европы. Благодаря текущему турниру мы получаем соревновательный опыт, можем анализировать свои выступления, доработать программу. Подготовка к соревнованиям была серьезная, в день у нас было по две тренировки. К Чемпионату Европы мы будем готовиться усиленно, с большей отдачей, чтобы показать хорошие результаты и порадовать болельщиков", - сказал азербайджанский спортсмен.

Рустамов добавил, что чувствует большую ответственность выступая на турнире, проводимом в родной стране.

"Хочется порадовать болельщиков, ведь они нас всегда поддерживают и подбадривают во время выступлений", - добавил гимнаст.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день проходят квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)