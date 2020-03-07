Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО)

Общество 7 марта 2020 20:37 (UTC+04:00)
Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров в командном зачете и индивидуальном многоборье первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy, сообщает Trend.

В индивидуальном многоборье первое место занял Владимир Костюк (Украина), второе место – Радомир Стельмах (Украина), на третью ступень пьедестала поднялся Хасан Булут (Турция).

Награды победителям и призерам вручили менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Фарид Мамедзаде, Виктория Абушова и представитель Бакинской школы гимнастики Инара Исрафилбекова.

В командном зачете первое место заняла команда Украины (231.000 балла), на втором месте – команда Турции (226.650 балла), на третьем месте – команда Азербайджана (218.300 балла).

Награды победителям и призерам вручили главный тренер мужской сборной Азербайджана по спортивной гимнастике Рза Алиев, вице-президент Федерации гимнастики Грузии Бесарион Гамсахурдия, судья международной категории Збигнев Пелч.

Кубок AGF Trophy за самый высокий исполнительный балл был вручен азербайджанскому гимнасту Рамину Дамирову. Награду спортсмену вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики в Баку, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. В первый день прошли квалификационные соревнования, во второй день состоятся финалы по отдельным снарядам.

AGF Junior Trophy станет тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.
Азербайджан на турнире AGF Junior Trophy представляют Рамин Дамиров, Мансум Сафаров, Анар Гасанов, Расул Ахмедзаде и Агакязым Рустамов. Вне соревновательной программы в турнире также выступает азербайджанский гимнаст Самед Мамедли.

(Автор: Джани Бабаева)

Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Церемония награждения Международного турнира AGF Junior Trophy – Азербайджан на третьем месте в командном зачете (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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