В Баку прошла церемония награждения победителей Международного турнира AGF Junior Trophy по отдельным снарядам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров первого Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастическом коне и на снаряде кольца, сообщает Trend.

Первое место в вольных упражнениях занял украинский спортсмен Иван Севрук, на втором месте азербайджанский гимнаст Мансум Сафаров, на третьем месте представитель Грузии Дачи Долидзе.

Награды победителям и призерам вручили член исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, судья международной категории Ахмед Агаев, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Шафига Елчуева.

В упражнениях на гимнастическом коне на верхнюю ступень пьедестала поднялся спортсмен из Украины Радомир Стельмах, на втором месте грузинский гимнаст Дачи Долидзе, на третью ступень пьедестала занял Микита Мельников (Украина).

Награды победителям и призерам вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Рашид Мамедов, член организационного комитета соревнований Ровшан Гурбанов.

В упражнениях на снаряде кольца золотой медали удостоен Владимир Костюк (Украина), "серебро" у азербайджанского спортсмена Мансума Сафарова, бронзовую медаль завоевал Керем Шенер (Турция).

Награды победителям и призерам вручили секретарь соревнований Нигяр Мирзоева, менеджеры Федерации гимнастики Азербайджана Гашим Гусейнов и Эльмира Алиева.

Отметим, что 7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)