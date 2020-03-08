В Баку продолжаются финальные соревнования Международного турнира AGF Junior Trophy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются финальные соревнования Международного турнира по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy , сообщает в воскресенье Trend.

Зрители с большим интересом наблюдают за ходом соревнований, активно поддерживая гимнастов.

7-8 марта Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) впервые проводит Международный турнир по мужской спортивной гимнастике AGF Junior Trophy. В соревнованиях, проходящих в Национальной арене гимнастики, участвуют юниоры 2003-2006 годов рождения из семи стран. AGF Junior Trophy стал тестовым турниром для юных гимнастов в преддверии Чемпионата Европы по мужской спортивной гимнастике, который пройдет 27-31 мая в Национальной арене гимнастики.

(Фото: Заур Мустафаев)