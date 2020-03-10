Ректор Стамбульского технического университета посетил Бакинскую Высшую Школу Нефти (ФОТО)

БАКУ/Trend - Делегация Стамбульского технического университета (ITU) во главе с ректором ITU профессором Мехметом Караджа посетила Баку по приглашению ректора Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмара Гасымова.

В ходе визита были проведены деловые встречи с руководством и преподавательским составом БВШН. Также в рамках визита делегация ITU встретилась с вице-президентом SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халиком Мамедовым и обсудила с ним перспективы сотрудничества.

Во время посещения главного учебного корпуса БВШН гости ознакомились с созданными там условиями и получили подробную информацию о научно-исследовательских лабораториях, библиотеке, спортивных залах, фитнес-залах и студенческом общежитии, функционирующими в Высшей Школе.

Затем во время встречи с ректором БВШН Эльмаром Гасымовым стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Высшей Школой и ITU в различных направлениях. Также были обсуждены вопросы, связанные с изучением опыта ITU по созданию факультета компьютерной инженерии и преподаванием специальности «Инженер-компьютерщик» и применением этого опыта в Бакинской Высшей Школе Нефти, осуществлением совместных академических программ, обменом преподавателями и студентами, обучением по программе двойных дипломов и реализацией совместных инновационных проектов.

Эльмар Гасымов отметил, что многолетняя эффективная деятельность Стамбульского технического университета в области инженерии станет успешным опытом для Высшей Школы. В этом контексте он подчеркнул важность продолжения двустороннего сотрудничества в более широком диапазоне. Ректор отметил, что, несмотря на то, что БВШН является относительно молодым вузом, она сохраняет лидирующие позиции в подготовке высококвалифицированных инженерных кадров.

«В Бакинской Высшей Школе Нефти учатся молодые люди с самым высоким интеллектуальным потенциалом в стране», - добавил он.

Ректор ITU профессор Мехмет Караджа, в свою очередь, дал участникам встречи подробную информацию о Стамбульском техническом университете. Он сообщил им об известных выпускниках ITU, который имеет 150-летнюю историю, внешних связях университета, позиции, которую занимает ITU в таблице международных рейтингов. Выразив заинтересованность в расширении связей с Высшей Школой, профессор подчеркнул, что считает встречу новым этапом будущего сотрудничества.

Затем БВШН и ITU подписали Меморандум о сотрудничестве. В то же время в рамках программы обмена Mevlana было подписано соглашение о сотрудничестве между Офисом Erasmus + и Международных Программ Бакинской Высшей Школы Нефти и Стамбульским техническим университетом.

Отметим, что целью программы обмена Mevlana является обмен студентами и преподавателями между высшими учебными заведениями Республики Турция и университетами других стран.

В конце встречи Эльмар Гасымов вручил ректору ITU Мехмету Караджа плакету «Почетного гостя».