Оперативный штаб: Еще у двух граждан Азербайджана, прибывших из-за рубежа, обнаружен коронавирус (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Еще у двоих граждан Азербайджана установлен факт инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщили в среду Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Согласно информации, женщина 1969 года рождения, вернувшаяся в Азербайджан после лечения в Иране, обратилась в больницу из-за проблем со здоровьем. В ходе обследования у нее было обнаружено тяжелое аутоиммунное заболевание красная волчанка, лупусная нефропатия 4-й степени и тяжелая хроническая почечная недостаточность. В то же время, было установлено, что она инфицирована коронавирусом. Состояние здоровья пациентки, которая помещена в больницу с особым режимом, оценивается как средней тяжести, принимаются надлежащие меры для ее лечения.

У студента 1997 года рождения, который вернулся из Италии, была обнаружена повышенная температура, в ходе обследования было установлено, что он также заражен коронавирусом. После этого он был помещен в больницу с особым режимом. Состояние пациента стабильное.

Состояние гражданина Азербайджана 1938 года рождения, который ранее был помещен в больницу особого режима с соответствующим диагнозом, оценивается как стабильно тяжелое. Пациент находится под строгим контролем врачей, и для его лечения принимаются все необходимые меры.

Лечение других лиц, у которых тоже был выявлен коронавирус, в настоящее время продолжается в больницах особого режима, состояния их здоровья стабильное.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)