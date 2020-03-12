Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО)

Общество 12 марта 2020 12:32 (UTC+04:00)
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО)

БАКУ/Trend - В столице Азербайджана на протяжении уже восьми месяцев реализуется пилотный проект по сбору, перевозке и сортировке твердых бытовых отходов. Пилотный проект осуществляется Исполнительной властью города Баку вместе с известной британской компанией Mott MacDonald в соответствии с поручениями главы государства о реформировании жилищно-коммунального хозяйства Баку, сообщает в четверг Trend.

Изначально пилотный проект охватил территорию Наримановского района столицы, и здесь уже достигнуты серьезные успехи. Повсеместно на территории района созданы площадки для мусорных контейнеров, установлены специальные контейнеры для сортировки бытовых отходов, проведена необходимая просветительская работа среди населения.

Применяя новые контейнеры для отходов и новые транспортные средства, в Баку внедряется новая система сбора отходов. Наряду с этим жителей столицы призывают делить отходы на те, которые можно переработать, и на те, которые нельзя. Это позволит убрать с полигонов огромное количество отходов.

Успешная реализация данного проекта в Наримановском районе создала условия для того, чтобы распространить его и на другие районы Баку. Именно для этих целей в Баку прибыл уполномоченный представитель компании Mott MacDonald, один из руководителей проекта по управлению сбора, перевозки и сортировки твердых бытовых отходов Дэвид Дрэй.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти Баку, на встрече, проведенной в мэрии при участии Дэвида Дрэя, была обсуждена работа, которую необходимо провести в этом году, а также концепция на ближайшие два года. Сразу после встречи Дэвид Дрей провел пресс-конференцию в Мониторинговом центре Департамента жилищно-коммунального хозяйства Баку и ответил на вопросы журналистов.

Дэвид Грей отметил, что его пригласили в Баку в 2018 году для оценки услуг по управлению отходами.

«Наша компания сотрудничает с Исполнительной властью города Баку для переработки отходов. Будет создана современная система управления отходами XXI века», - сказал он.

Дрэй отметил, что в Баку ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов.

По его словам, несмотря на то, что реализация проекта в Баку была начата с нуля, первые результаты можно считать успешными. За последние годы Баку стремительно развивался, росла численность населения города. Но несмотря на большую территорию города, он очень чистый, учитывая очень низкую стоимость коммунальных услуг. Дэвид Дрэй отметил, что основная задача - сохранить достигнутые результаты и развивать их.

Для сравнения британский специалист отметил, что проект по сортировке бытовых отходов в Лондоне реализуется уже на протяжении 20 лет, и за этот период объем сортируемого мусора достиг 40%.

При этом за 8 месяцев реализации аналогичного проекта в Наримановском районе Баку объем сортируемых бытовых отходов варьируется в пределах 26-35 процентов, а в последние месяцы эта цифра начала приближаться к 40%. И если на первом этапе проекта удавалось собирать и сортировать 6-7 тонн бытовых отходов, то сегодня эта цифра достигла 22-24 тонн.

Успешная реализация проекта позволила распространить его и на другие районы Баку. Так, начиная с апреля, проект поэтапно охватит Низаминский, Насиминский и Ясамальский районы Баку. В последующие годы он будет внедрен во всех районах столицы.

Дэвид Дрэй также отметил наличие ряда недостатков в реализации проекта по сбору и сортировке бытовых отходов. В частности, это связано с безответственностью некоторых жильцов, которые выбрасывают мусор где попало. Коммунальщики также столкнулись с неожиданной проблемой кражи уже отсортированного мусора. В ночное время злоумышленники крадут отсортированный мусор и сдают его в пункты приема стеклотары и металла. При этом кража отсортированного мусора ведется организованными группами, участились случаи с их стороны угроз в адрес коммунальщиков. Имелись даже случаи столкновений между ворами и коммунальщиками. Поэтому правоохранительные органы должны усилить контроль за этой сферой и бороться с пунктами, которые принимают ворованный мусор. Необходимо также усовершенствовать законодательную базу в этой сфере. По мнению британского эксперта, эти недостатки можно устранить также просветительской и пропагандистской работой.

Британский специалист также отметил, что их компанией до сегодняшнего дня были проведены 12 мониторингов с целью проверки исполнения проекта и каждый раз были получены положительные результаты.

На пресс-конференции было отмечено, что успешная реализация этого проекта в Баку поставит столицу Азербайджана в один ряд с крупнейшими городами Европы в экологическом плане.

Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Image
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Первые итоги пилотного проекта мэрии Баку сбору, перевозке и сортировке мусора (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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