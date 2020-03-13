Минобразования Азербайджана: Новое решение Кабмина не предусматривает отмену каникул

БАКУ/Trend/ - Новая поправка, внесенная решением Кабмина в "Образцовый устав общеобразовательной школы", не подразумевает отмену каникул, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на заведующего сектором по связям с общественностью минобразования Джасарета Валехова.

По его словам, решением утверждено время учебного года: "Это было обязательством, исходящим из закона "Об общем образовании". По Уставу, полномочие по принятию решения в связи с каникулами и продолжительностью учебного процесса по стране было у министерства образования, а теперь оно у Кабмина. Сейчас полномочие по принятию этого решения по отдельным школам все равно у минобразования. То есть, в документе речь не идет об отмене каникул".

Напомним, что Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Образцовый устав общеобразовательных школ".

Постановление в связи с этим подписал премьер-министр Али Асадов.

В документе отмечено, что отныне продолжительность учебного года в Азербайджане будет определяться Кабинетом министров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)