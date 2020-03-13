ВОЗ: Азербайджан усилил меры против коронавируса

БАКУ/Trend/ - Находящаяся в Азербайджане миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила и приветствует то, что Азербайджан усилил меры против коронавируса (COVID-19), сообщает в пятницу Trend.

С целью изучения ситуации экспертная группа ВОЗ из пяти человек с 9 по 13 марта находится с визитом в Азербайджане.