ВОЗ: Азербайджан усилил меры против коронавируса
БАКУ/Trend/ - Находящаяся в Азербайджане миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявила и приветствует то, что Азербайджан усилил меры против коронавируса (COVID-19), сообщает в пятницу Trend.
С целью изучения ситуации экспертная группа ВОЗ из пяти человек с 9 по 13 марта находится с визитом в Азербайджане.
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