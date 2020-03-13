Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 2)

Общество 13 марта 2020 15:04 (UTC+04:00)
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:21)

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана провело встречу с предпринимателями в туристической сфере, чтобы изучить влияние на этот сектор коронавирусной инфекции (COVİD-19), распространенной в мире, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Во встрече принимали участие представители Государственного агентства по туризму, комиссии по работе с туризмом и обслуживанием Национальной конфедерации предпринимательских организаций (работодателей), различных ассоциаций туристического сектора, а также порядка 30 туристических компаний.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов сказал, что в туристическом секторе достаточное количество субъектов малого и среднего предпринимательства. По его словам, встреча нацелена на изучение проблем, с которыми столкнулись субъекты МСБ, и возможного влияния эпидемии коронавируса на туристический сектор Азербайджана, и в целом, на бизнес. Предусмотрено также обсуждение путей выхода, для сведения к минимуму возможных влияний, изучение предложений и ожиданий туристического сектора, добавил он.

Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело встречу в связи с коронавирусом (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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