В Азербайджане определяются структуры по аккредитации научных учреждений

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предлагается определить структуры, которые будут осуществлять аккредитацию научных учреждений (организаций).

Как сообщает в понедельник Trend с мероприятия, в связи с этим предлагается внести изменения в статью 24 (регулирование научной деятельности и аккредитация научного учреждения) Закона "О науке".

Согласно проекту изменений, порядок аккредитации научных учреждений (организаций) утверждается соответствующим органом исполнительной власти. Аккредитация научных учреждений (организаций) будет осуществляться высшим аттестационным органом.

Нынешний вариант документа таков: порядок аккредитации научных учреждений утверждается соответствующим органом исполнительной власти. Аккредитация научных учреждений действует на общественных началах в соответствии с Положением, утвержденным соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений законопроект был рекомендован на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

(Автор: Эльчин Мехдиев, Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)