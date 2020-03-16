В Азербайджане вносится поправка в закон «Об образовании» в связи с обучением детей, потерявших родителей (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вносится поправка в закон "Об образовании" в связи с обучением детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки, сообщает в понедельник Trend.

Согласно проекту, студенты, потерявшие родителей или лишенные родительской опеки, обучающиеся на платной основе во всех типах государственных образовательных учреждений по степени магистратуры, в научной организации, определенной соответствующим органом исполнительной власти, а также в муниципальных и частных высших, средних специальных и профессиональных училищах, будут освобождены от оплаты обучения.

Обучение данных лиц будет оплачиваться за счет государственного бюджета.

Отметим, что эта поправка обсуждалась на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по науке и образованию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)