Музеи в Ичеришехер можно будет посещать онлайн

БАКУ /Trend/ - В связи с угрозой коронавируса будет доступно онлайн-посещение музеев и экспозиций Музейного центра «Ичеришехер» по хештегу #MuseumFromHome, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

По решению Оперативного штаба при Кабмине от 14 марта (некоторые меры социальной изоляции на территории Азербайджана) все музеи и экспозиции Музейного центра «Ичеришехер» приостановили работу.

Как сообщается, в связи с распространением вируса Covid-19 (Corona virus) музеи страны перешли в онлайн-режим: «Поэтому 16-17-18-19 и 20 марта музеи и экспозиции Музейного центра «Ичеришехер» можно будет посещать под хештегом #MuseumFromHome два раза в день - в 12:00 и 15:00 часов. Таким образом в эти часы виртуальный посетитель в режиме реального времени сможет ознакомиться с памятниками заповедника и вести диалог с его специалистами. В остальное время в режиме онлайн будут доступны виртуальная прогулка в формате 3D, небольшие видеоролики, истории интересных фотографий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )