Отложен Кубок мира по художественной гимнастике в Баку
БАКУ /Trend/ - Отложен Кубок мира по художественной гимнастике, который планировалось провести 24-26 апреля в Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Федерации гимнастики Азербайджана.
Соревнование отложено на неопределенное время.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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