Расписание телеуроков на завтра в Азербайджане
БАКУ/Trend/ - Обнародовано расписание телеуроков на 18 марта, транслируемых при поддержке министерства образования Азербайджана на канале Mədəniyyət (Культура).
Об этом сообщили во вторник Trend в министерстве.
Расписание уроков составлено в нижеследующей форме:
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