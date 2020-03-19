Бакинская Высшая Школа Нефти начала сотрудничать с компанией Cisco

БАКУ/Trend - Ректор Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Эльмар Гасымов провел встречу с делегацией, возглавляемой исполнительным директором компании Cisco по Азербайджану Рамилем Эйюбовым. На встрече также присутствовал директор компании AzNext Самед Аббасов, сообщает Trend со ссылкой на БВНШ.

Вначале гости посетили кампус БВШН и ознакомились с созданными там условиями, проведенными работами. Э. Гасымов проинформировал гостей о целенаправленных работах, осуществлённых в течение последних нескольких лет в таких областях, как информатизация управления в системе образования, развитие инфраструктуры ИКТ, применение технологий электронного обучения. В то же время ректор отметил, что особое значение придаётся развитию сотрудничества между государственными и частными структурами в этом направлении.

На встрече были обсуждены возможности расширения сотрудничества между БВШН и Cisco. Было отмечено, что Азербайджан тесно сотрудничает с Cisco в области образования и что в нескольких учебных заведениях была создана современная образовательная платформа на основе решений, предложенных компанией.

Исполнительный директор компании Cisco по Азербайджану Рамиль Эйюбов, в свою очередь, отметил что Cisco является мировым лидером в области информационных технологий и что компания заинтересована в сотрудничестве с Бакинской Высшей Школой Нефти - ведущим учебным заведением в Азербайджане.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, а также вопросы, связанные с реализацией совместных проектов, созданием Центра кибербезопасности в БВШН, оказанием поддержки студентам в реализации их стартап идей, расширением деятельности Центра инноваций и исследований, развитием дистанционного обучения.

В конце встречи был подписан меморандум о сотрудничестве.

Меморандум предусматривает проведение тренингов для студентов и преподавателей БВШН специалистами из компании Cisco, организацию совместных исследований и разработок, проведение образовательных семинаров по практической реализации образовательных программ в области информационно-коммуникационных технологий,

создание возможностей для демонстрации прогрессивных решений с использованием технологий и инновационных продуктов Cisco, сотрудничество в области применения новых технологий в обучении.

Отметим, что при Бакинской Высшей Школе Нефти функционирует Сетевая Академия Cisco, в которой обучаются специалисты, желающие улучшить свои знания и навыки в области информационных технологий, и студенты, проявляющие интерес к этой сфере.

Уроки в академии ведутся профессиональными сертифицированными специалистами в соответствии с международной программой компании Cisco.

Сетевая Академия Cisco предлагает курсы по следующим направлениям:

• Сетевые технологии (CCNA, CCNP)

• Безопасность и кибербезопасность

• Интернет вещей (IoT)

• Программирование

Также, по завершении тренингов студенты могут сдавать международные экзамены для получения статуса Сертифицированный Cisco специалист по сетям (CCNA) или Сертифицированный Cisco профессионал по сетям (CCNP). Студенты получают практические навыки во время прохождения тренингов в учебной лаборатории академии.