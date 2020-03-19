МЧС Азербайджана создал на границе с Россией пункты приема в связи с угрозой коронавируса (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса (COVID-19) на территории Азербайджана, согласно поручению правительства Азербайджана, МЧС организовало на азербайджано-российской границе пункты по приему и сортировке у погранично-пропускных пунктов «Ханоба» в Хачмазском районе и «Самур» в Гусарском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

В пунктах, функционирующих в непрерывном режиме, работают профессиональные медицинские бригады МЧС.

Подразумевается, что лица, прошедшие первичное медицинское обследование на пограничных пунктах, будут проходить дальнейшее обследование на пунктах МЧС.

Лица, у которых будут выявлены подозрительные симптомы, для более точного диагноза будут доставлены в специально выделенную местную больницу.

Лиц, у которых не будут выявлены подозрительные симптомы, будут временно помещены на карантин в палатках.

В пунктах, в каждом из которых оборудовано по 20 палаток, и созданы условия для одновременного пребывания 100 человек, имеются все условия для нормального проживания, с регулярным питанием, обеспечением средствами гигиены, обогревом, полным соблюдением санитарно-гигиенические требований.

При необходимости число таких палаток может быть увеличено.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)