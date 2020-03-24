Завтра в Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман, юго-восточный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-9, днем - 13-18, в Баку ночью - 7-9, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность днем - 70-80, вечером - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако вечером на отдельных горных территориях возможны осадки. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 5-9, днем - 15-20 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 7-12 градусов тепла

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)